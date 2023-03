FC Bayern steht voll hinter Julian Nagelsmann: "Planen lange mit ihm"

Julian Nagelsmann ist langfristig an den FC Bayern gebunden - Foto: / Getty Images

Kritik an Julian Nagelsmann ist beim FC Bayern unerwünscht, zumindest in der Öffentlichkeit. Präsident Herbert Hainer stärkt den Trainer in außerordentlichem Maß.

Da der FC Bayern in dieser Saison immer mal wieder schwankend unterwegs ist und die nötige Souveränität im Kampf um den Meistertitel in der Bundesliga vermissen lässt, waren aus so mancher Ecke kritische Stimmen gegenüber Julian Nagelsmann laut geworden. Herbert Hainer kann damit überhaupt nichts anfangen und erstickt diese im Keim. "Julian ist ein exzellenter Trainer, das steht überhaupt nicht zur Debatte", erklärt der Bayern-Präsident am Sky-Mikro. "Er lernt unglaublich schnell dazu und wird seine Erfahrungen noch machen. Immer wenn es drauf ankommt, stellt er die Mannschaft richtig auf und richtig ein." Für die Rekordsumme von 25 Millionen Euro holte der FCB Nagelsmann im Sommer 2021 vom Ligakonkurrenten RB Leipzig. Als Trainer band sich dieser langfristig bis 2026 an den deutschen Rekordmeister. Hainer will diese Zusammenarbeit mindestens erfüllen: "Wir sind unheimlich happy mit ihm, er ist ein Klasse-Trainer und wir planen eine lange Zukunft mit ihm."