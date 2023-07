FC Bayern steigt bei David Raya aus: Zu teuer und Mitbewerber aus der Premier League

Das Thema David Raya hat sich für den FC Bayern erledigt. Verschiedenen Medienberichten zufolge ist der angeblich vom deutschen Rekordmeister angestrebte Transfer des 27-Jährigen nicht realisierbar. Das hat gleich mehrere Gründe.

FC Bayern müsste wohl über 45 Millionen für David Raya zahlen

Erstens, weil der FC Brentford keinerlei Bestrebungen verfolgt, seinen Stammtorhüter abzugeben, wie Thomas Frank während einer Medienrunde unmissverständlich klarstellte. Und sollte dann ein Interessent kommen, müsste dieser laut dem Trainer eine ordentliche Summe auffahren.

"Raya ist 40 Millionen Pfund wert – er war letzte Saison einer der vier besten Torhüter in der Premier League", so Frank. "Was ist ein fairer Preis für einen Spieler, der noch ein Jahr Vertrag hat? Declan Rice ging für 105 Millionen Pfund zu Arsenal? Und bei Harry Kane spricht man von 150 Millionen Pfund?"