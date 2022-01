FC Bayern : Kingsley Coman: Stößt seine Verlängerung einen Wechsel von Thomas Müller an?

Nach unglaublich zähen Verhandlungen vermeldeten die Verantwortlichen des FC Bayern vor zwei Wochen die Vertragsverlängerung von Kingsley Coman. Mit dieser eigentlich erfreulichen Nachricht haben die Bosse aber womöglich ein falsches Signal an einen anderen Leistungsträger gesendet.

Während der verletzungsanfällige Coman wegen verschiedener Blessuren und Krankheiten in dieser Saison schon neun Spiele verpasste, liefert Müller wie gewohnt ab. Der Nationalspieler weist alleine in der Bundesliga nach 20 gespielten Partien 24 Torbeteiligungen auf. Ein unfassbarer Wert.

Klubikone Thomas Müller soll nach Informationen des kicker "sehr wohl registriert" haben, dass sein Verein Comans Verhandlungen seinen eigenen vorzog. Müller besitzt an der Isar, wie Coman bis vor wenigen Wochen, noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Der Raumdeuter ist von der Bevorzugung seines französischen Mannschaftskameraden offenbar überrascht. Auf den ersten Blick wäre das durchaus auch nachvollziehbar.

Die Bayern wissen natürlich, was sie an Thomas Müller haben. Sie lassen sich mit seinen Vertragsgesprächen wohl eher Zeit, weil der 33-Jährige seine Karriere voraussichtlich sowieso in München beenden möchte.