FC Bayern: Sven Ulreich ist der Profiteur der Neuer-Kontroverse

Sommer, für den die Bayern acht Millionen Euro an Borussia Mönchengladbach überwiesen haben, ließ in München zu häufig seine große Klasse vermissen. Unsicherheiten und Patzer pflasterten seinen Weg in der Rückrunde.

Wie der kicker berichtet, könnte das Kapitel FC Bayern für Yann Sommer deshalb nach Neuers Rückkehr schon wieder beendet sein. Ebenso wie bei Leihgabe Alexander Nübel (26) stehen die Zeichen beim Schweizer auf Abschied.

Sven Ulreich weiterhin die Nummer 2 beim FC Bayern

Kurioserweise gewann Ulreich in der zweiten Saisonhälfte – im Gegensatz zu Sommer – an Ansehen, ohne eine einzige Minute gespielt zu haben. Der Keeper stand stets bereit, um in die Bresche zu springen.