FC Bayern testet irischen Junioren-Nationalspieler

Der FC Bayern hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf seinem Campus das Beste zu versammeln, was der Nachwuchs hergibt. Ein junger Spieler aus Irland darf sich vorstellen.

Charles Akinrintayo darf sich die nächste Zeit für eine Festanstellung beim FC Bayern empfehlen. Darüber berichtet das in der Regel gut informierte Portal The Secret Scout.

Viel ist über den 15 Jahre alten Fußballer nicht bekannt. Akinrintayo lässt sich aktuell bei den Shamrock Rovers ausbilden und gab im März dieses Jahres sein Debüt für die U15-Auswahl Irlands.

FC Bayern: Charles Akinrintayo gibt vielversprechendes Irland-Debüt

Und was für eins: Gleich in seinem ersten Spiel, es war das 6:0 gegen Lettland, schnürte Akinrintayo einen Doppelpack. Die ersten Eindrücke auf internationalem Terrain waren also schon mal vielversprechend.

