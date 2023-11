FC Bayern: Thomas MÃ¼ller spottet Ã¼ber Matchwinner Harry Kane

Harry Kane (30) hat Borussia Dortmund (4:0) am Samstag mit seinem Hattrick beinahe im Alleingang erledigt. Im Anschluss sicherte sich der Brite den Spielball. Thomas Müller (34) nahm dies zum Anlass, um den Neuzugang scherzhaft an ein damit verbundenes Problem zu erinnern.

In seinen ersten zehn Bundesliga-Partien kommt Kane bereits auf 15 Tore – Ligarekord. Seine Hattricks gegen den VfL Bochum (7:0), Darmstadt 98 (8:0) und den BVB ebneten den Weg für diese Bestmarke. Nach all diesen Dreierpacks schnappte sich Kane im Übrigen stets das Spielgerät, um zu Hause in Erinnerungen zu schwelgen.

In München hat der Stürmer, der vor drei Monaten an die Isar wechselte, allerdings noch kein neues Zuhause gefunden, weshalb er weiterhin im Hotel übernachtet. Teamkollege Thomas Müller konnte sich aus diesem Grund eine Spitze nicht verkneifen, als er Kane am Samstagabend mit dem Spielball über den Rasen gehen sah.

"Ey H! Your Hotel room gets smaller and smaller now, he?!" (dt: Dein Hotelzimmer wird auch immer kleiner und kleiner), scherzte Müller. Der FC Bayern postete einen Clip dieser Unterhaltung auf Social Media, wo Kane prompt den nächsten Seitenhieb kassierte.

Ehefrau Kate fand Müllers Stichelei nämlich so witzig, dass sie das Video auf ihrem Instagram-Kanal hochlud und mit zwei lachenden Emojis versah.

FC Bayern: Hotelaufenthalt kostet Harry Kane irre Summe

Kate Kane dürfte den Daueraufenthalt ihres Mannes im Vier Jahreszeiten Kempinski allerdings auch mit einem weinenden Auge zur Kenntnis nehmen. Nach Informationen der Boulevardzeitung The Sun soll Harry Kane für die Übernachtungen insgesamt schon unfassbare 1,2 Millionen Euro ausgegeben haben.

Da seine Familie vorerst in London bleiben will, legte der Kapitän der Three Lions die Wohnungssuche zwischenzeitlich auf Eis. Wie The Sun weiter berichtet, sichtet der Offensivspieler momentan aber Villen in München und Umgebung, die zur Miete angeboten werden.

