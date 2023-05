FC Bayern: Thomas MÃ¼ller teilt nach Wiedergeburt gegen Medien aus

Beim 6:0 gegen den FC Schalke 04 hat Thomas Müller (33) sein Startelf-Comeback gefeiert. Der zuletzt häufig angezählte Angreifer präsentierte sich gegen die Knappen in Topform und holte anschließend zur Medienschelte aus.

In der letzten Woche setzte sich Müller mit Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn (53) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) zusammen. Zur Debatte stand dabei im Übrigen keineswegs der nahende Abgang des Vereinsidols.

"Dieses Gespräch war von meinem Gefühl her eine Reaktion vom FC Bayern, mir den Rücken zu stärken, weil da auch hanebüchen spekuliert wurde teilweise, gerade was diese Wechselgeschichten betrifft", erklärte Müller nach dem Schalke-Sieg in der ARD-Sportschau.

Die Spekulationen um seine Person seien nach Aussage des Offensivspielers schlicht erfunden. "Da wurde geschrieben, als ob ich gefühlt schon am Verhandlungstisch, mit weiß ich nicht welchen Klubs sitze. Das ist alles Käse."