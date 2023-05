FC Bayern: Thomas Tuchel beerdigt Nagelsmann-System

Julian Nagelsmann (35) ist beim FC Bayern im zurückliegenden März entlassen worden. Nachfolger Thomas Tuchel (49) will scheinbar auch die kleinste Erinnerung an seinen Vorgänger auslöschen und entsorgt aus diesem Grund dessen Spielsystem.

Nagelsmann griff in seinen fast zwei Jahren beim deutschen Rekordmeister mit Freude auf eine Dreierkette in der Verteidigung zurück. Am liebsten ließ er in einem 3-4-2-1 oder einem 3-1-4-2 spielen. Der Landsberger brach mit dieser Spielweise mit einer Tradition.

Zuvor vertrauten prominente und erfolgreiche Bayern-Trainer wie Jupp Heynckes (78), Pep Guardiola (52) und Hansi Flick (58) meist auf ein 4-2-3-1, das einst von Louis van Gaal (71) initiiert wurde.

Thomas Tuchel möchte in München laut kicker-Korrespondent Georg Holzner ebenfalls wieder dauerhaft zum 4-2-3-1 zurückkehren. Seit seiner Amtsübernahme lässt der ehemalige Chelsea-Coach dieses System sowieso schon spielen.

Holzner bestätigte auf Twitter außerdem, dass Tuchel im Sommer unbedingt noch einen Mittelstürmer und einen defensiven Mittelfeldspieler verpflichten will. Dass er diese Personalien für sein System braucht, war ihm wohl schon vor seinem Amtsantritt beim FC Bayern klar.

Verwendete Quellen

Kicker, Georg Holzner