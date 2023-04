FC Bayern: Thomas Tuchel fordert neuen Stürmer

Hasan Salihamidzic deutete nach dem Aus im DFB-Pokal an, dass der FC Bayern noch mal intensiv wegen eines neuen Stürmers beraten werde. Der Meinung scheint auch der neue Trainer Thomas Tuchel.

"Wir werden uns natürlich hinsetzen und schauen, was wir am Transfermarkt machen", sagte Hasan Salihamidzic nach dem 1:2 im Viertelfinale des DFB-Pokal gegen Freiburg. Der FC Bayern hat es nicht geschafft, den Abgang von Robert Lewandowski auf mehreren Schultern zu verteilen.

Salihamidzic als Kaderplaner und Thomas Tuchel sind da einer Meinung. Nach Informationen des kicker geht auch der neue Trainer der Überzeugung nach, dass zur kommenden Saison ein echter Stürmer, ein echter Torjäger geholt werden muss.

Mit starken 17 Toren und vier Vorlagen weist Eric Maxim Choupo-Moting zwar eine mehr als ordentliche Quote aus. Die Entscheidungsträger an der Säbener Straße sind sich aber darüber einig, dass ausschließlich mit Choupo-Moting in die neue Saison zu gehen ein naives Vorgehen wäre.