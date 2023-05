Zitter-Meisterschaft: Thomas Tuchel gelingt Historisches

Trotz eines Zwei-Punkte-Rückstands auf Borussia Dortmund hat sich der FC Bayern am letzten Bundesliga-Spieltag noch die deutsche Meisterschaft gesichert. Coach Thomas Tuchel (49) durfte die Schale zum ersten Mal in seinen Händen halten und ging damit in die Annalen ein.

Tuchel heuerte erst vor knapp zwei Monaten beim FC Bayern an, um den geschassten Julian Nagelsmann (35) zu ersetzen. Den taumelnden Rekordmeister konnte der Schwabe jedoch nicht auf Anhieb zurück auf Kurs bringen. In der Champions League und im DFB-Pokal schied man unter der Führung des früheren BVB-Trainers schließlich jeweils im Viertelfinale aus.

Mit dem Triumph in der Meisterschaft vollbrachte Tuchel dennoch Historisches. Außer ihm gelang es nämlich nur Franz Beckenbauer (77) ein Team in der Rückrunde zu übernehmen und am Ende zum Bundesliga-Titel zu führen. Dem "Kaiser" glückte dieses Kunststück in der Saison 1993/94.

Entsprechen groß war die Freude bei Tuchel nach dem 2:1-Erfolg am Samstag über den 1. FC Köln. "Heute haben wir dann nochmal eine Reaktion gezeigt – Jamal hat nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt – es ist unbeschreiblich", berichtete der überwältigte Trainer nach dem Sieg.