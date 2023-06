FC Bayern: Torwarttrainer gibt Prognose zu Yann Sommer ab

Yann Sommer (34) sitzt beim FC Bayern womöglich bereits auf gepackten Koffern. Der Winter-Neuzugang ersetzte in der Rückrunde den verletzten Manuel Neuer (37) und rückt nach dessen Rückkehr offenbar ins zweite Glied. Ein Schicksal, das der Nationaltorhüter nicht akzeptieren wird.

"Unter dem Aspekt, dass Bayern doch eine bewegte Zeit hinter sich hat, finde ich, dass Yann immer leistungsfähig war und mit dem enormen Druck sehr gut umgegangen ist", urteilte Foletti. Die Fehler, die Sommer in wichtigen Partien unterliefen, wollte der frühere Profi aber ebenso wenig kleinreden. "Gleichzeitig muss man schon sagen, dass es die ein oder andere Szene gab, die er in der Vergangenheit besser gemeistert hat", räumte Foletti ein.

Foletti erinnerte in diesem Zusammenhang an den harten Konkurrenzkampf im Schweizer Tor. "Wir sind in einer unglaublich komfortablen Lage, dass wir drei bis vier Top-Torhüter haben."

Sommers schärfste Rivalen im Nationaltrikot dürften sicherlich Gregor Kobel (25, Borussia Dortmund) und Jonas Omlin (29, Borussia Mönchengladbach) sein, die in ihren Teams keineswegs um ihren Platz im Tor bangen müssen.

Yann Sommer vor zu wenig Einsatzzeit beim FC Bayern gewarnt

Foletti richtete deshalb einen dringenden Appell an Sommer. "Spielpraxis braucht jeder. Ein Torhüter vielleicht noch ein bisschen mehr als die Feldspieler und in dieser Konstellation, die wir im Moment in der Schweiz haben, müssen alle spielen."

Da Foletti bei der Nati schon seit vielen Jahren mit Sommer zusammenarbeitet, mache er sich in Bezug auf dessen sportliche Zukunft "absolut keine Sorgen". Der Noch-Bayern-Keeper werde letztlich schon die passende Entscheidung treffen.

Verwendete Quellen

abendzeitung-muenchen.de