FC Bayern: Traum von Scott McTominay geplatzt

Scott McTominay ist ein Name, der in der jüngeren Vergangenheit wieder öfters mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde. Das liegt daran, dass der deutsche Rekordmeister nach der gescheiterten Verpflichtung von Joao Palhinha im Winter weiterhin einen neuen Sechser holen will.

FC Bayern bekommt Scott McTominay im Januar nicht

Das Thema McTominay hat sich zumindest für die bevorstehende Winterwechselperiode offenbar erledigt. Laut der Sonntagsausgabe des Daily Star hat Manchester United final beschlossen, den 26-Jährigen nicht zu verkaufen.

McTominay hat in dieser Saison in sechs Spielen zwei Tore für die Mannschaft von Erik ten Hag erzielt. Unter dem niederländischen Trainer nimmt er eigentlich keine gewichtige Rolle ein. McTominay hatte vor der Länderspielpause mit einem Doppelpack beim 2:1 gegen Brentford überragt.