FC Bayern überprüft Top-Performer aus Portugal für den Sturm

Goncalo Ramos gehört in diesem Transfersommer definitiv zu den Favoriten unter den Fußballanlegern. Reihenweise Topklubs war zuletzt schon Interesse an dem 21 Jahre alten Shootingstar nachgeschrieben worden, der Benfica wohl für eine sehr hohe Ablöse verlassen wird.

Zu den Beobachtern zählt sich auch der FC Bayern, der Ramos laut dem Transferreporter Ekrem Konur im Blick hat. Konkrete Münchner Avancen sind aber noch nicht zu vernehmen. Paris Saint-Germain, Newcastle United, Manchester United und Real Madrid sollen der illustren Runde ebenfalls angehören.

Ramos ist in dieser Saison eine der Sturmentdeckungen des europäischen Fußballs. Starke 26 Tore und zwölf Vorlagen stehen in seiner Datenbank, in Portugal hat in dieser Saison kaum ein anderer Spieler – egal auf welcher Position – ein derart hohes Level erreicht. Benfica soll etwa 100 Millionen Euro für seinen Starspieler fordern.