Uli Hoeneß mit Drohung in Richtung Lothar Matthäus

Seit einigen Wochen ist Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71) wieder stärker beim FC Bayern eingebunden. Der frühere Manager will seinen Herzensverein zurück auf Kurs bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll unter anderem Vereinsidol Lothar Matthäus (62) kaltgestellt werden.

In der jüngeren Vergangenheit sind wiederholt Interna des deutschen Rekordmeisters an die Presse geraten. Matthäus, der als TV-Experte von dieser Entwicklung profitierte, kritisierte seinen Ex-Klub gleichzeitig für die offensichtliche Sicherheitslücke.

Hoeneß nahm sich diese Kritik zu Herzen. Er gelobte diesbezüglich am Rande eines Benefizspiels Besserung und teilte in diesem Zusammenhang gegen Matthäus aus. "Auch Lothar wird in den nächsten 12 Monaten nun sicherlich weniger Informationen kriegen, weil wir ihm die Kanäle abschneiden werden", drohte der langjährige Bayern-Boss bei Sky.

Hoeneß wettert gegen Manchester City und PSG

Im Interview nahm sich Hoeneß allerdings nicht nur Lothar Matthäus zur Brust. Er warnte außerdem vor der finanziellen Power aus dem Nahen Osten.