FC Bayern: Uli Hoeneß tritt gegen Oliver Kahn nach

Im groß angelegten Interview mit der Welt am Sonntag räumte Hoeneß zunächst mit einigen Falschmeldungen in Bezug auf Kahn auf. "Wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen, auch wenn er natürlich enttäuscht war", versichert Hoeneß.

Der Kontakt zum früheren Bayern-Star sei außerdem nie abgerissen. "Wir hatten nach der Entscheidung noch einige Telefonate. Oliver Kahn wird immer ein Teil des FC Bayern sein", versicherte Hoeneß.

Einen Seitenhieb in Richtung des ehemaligen Welttorhüters konnte sich der gebürtige Ulmer dann aber doch nicht verkneifen. "Ich habe gelesen, dass Oliver Kahn in einem Videokurs gesagt haben soll, man müsse nicht 24 Stunden im Büro arbeiten. Ich denke: Zehn oder zwölf Stunden wären für Führungskräfte schon nicht schlecht", so Hoeneß.