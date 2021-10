FC Bayern : FC Bayern und BVB mischen bei Dusan Vlahovic mit

Der FC Bayern und der BVB stellen sich in ihren Transferaktivitäten breit auf. Dusan Vlahovic ist momentan eine der heißen Aktien auf dem Spielermarkt. Logisch also, dass laut dem Bezahlsender Sky auch die Bundesliga-Topklubs ihre Finger im Spiel haben.

Vlahovic hatte schon in diesem Sommer lukrative Angebote vorliegen, der AC Florenz blockierte einen Wechsel allerdings. Seinen bis 2023 datierten Vertrag, das ist schon beschlossen, wird der umworbene Serie-A-Torjäger nicht verlängern, so dass spätestens in etwas mehr als einem halben Jahr ein Großtransfer ansteht.

Nach 21 Toren in der vergangenen Saison knüpft Vlahovic nahtlos an seinem Höhenflug an. Der 22 Jahre alte serbische Nationalspieler kommt in der laufenden Spielzeit auf sechs Tore in neun Pflichtspielen.