FC Bayern : FC Bayern und BVB werben um Amine Adli – Bundesliga oder Ligue 1?

Der FC Bayern bemüht sich bereits seit einigen Wochen um Amine Adli. Dieses Gerücht kommt nicht von ungefähr, sondern wird bei RMC Sport offiziell von Damien Comolli, dem Präsidenten des FC Toulouse, bestätigt. "Er wird gehen, weil er nicht bleiben will. Er wird diesen Sommer gehen."

Die Bayern sollen Adli einen konkreten Karriereplan vorgelegt haben. Dem Vernehmen nach sieht dieser vor, dass sich der 21-Jährige zunächst hinter Kingsley Coman, Leroy Sane und Serge Gnabry als Flügelspieler Nummer vier entwickeln soll. Ein Angebot sei vom Bundesliga-Primus allerdings noch nicht eingegangen, soll aber in Kürze folgen.

Adli ist variabel einsetzbar, kann als Mann hinter den Spitzen agieren und die rechte Offensivseite beackern. Adli gab im Dezember 2019 sein Debüt für Toulouse, damals noch in der Ligue 1. In der 2. Liga gelangen ihm in der letzten Saison acht Tore und sieben Vorlagen, in der Relegation scheiterte er mit Toulouse.