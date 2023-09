FC Bayern und Harry Kane – die wichtigsten Details zur Klausel

Daniel Levy hatte mit seiner Aussage, Tottenham besitze bei Harry Kane eine Rückkaufklausel, für Unruhe beim FC Bayern gesorgt. Darüber sind nun weitere Details an die Öffentlichkeit geraten.

"Im Fußball heißt es: 'Sag niemals nie.' Aber jetzt konzentriere ich mich nur auf Deutschland und nicht auf die Premier League", erklärt Harry Kane gegenüber der Marca, dass sein voller Fokus dem FC Bayern gilt.

FC Bayern braucht sich wohl keine Sorgen um Harry Kane machen

Ein solches erstes Bekenntnis, wenn man es denn so formulieren will, muss der 30-Jährige abgeben, weil es nicht ausgeschlossen ist, dass er in naher Zukunft wieder für seinen Ex-Klub Tottenham Hotspur spielen wird.

Während eines Fantreffens bestätigte Manager Daniel Levy, dass Tottenham bei Kane eine Rückkaufklausel besitzt. Mit näheren Details wollte er allerdings nicht aufwarten. Das übernahm dann der englische Boulevard.