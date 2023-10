FC Bayern und Horde an Topklubs an 15-jährigem US-Wunderkind interessiert

Der FC Bayern ist während seiner Scouting-Touren offenbar auf einen jungen Wunderspieler aus den USA aufmerksam geworden. Was der neue Sportdirektor Christoph Freund damit zu tun haben könnte.

Bei den New York Red Bulls unterschrieb Hall im September den ersten Profivertrag seiner Karriere, der ihn vorerst bis Ende 2026 an den Klub aus der nordamerikanischen Major League Soccer bindet. Aus dem Kosmos des Brausehersteller dürften RB Leipzig und RB Salzburg ebenfalls gute Transferchancen haben.

FC Bayern bei Julian Hall mit RB-Ass im Ärmel?

Hier kommt Christoph Freund für den FC Bayern ins Spiel. Der Österreicher amtete in Salzburg fast 20 Jahre in verschiedenen Positionen, könnte Hall also nicht nur scouten haben lassen, sondern aus seinem Netzwerk schnell direkten Kontakt aufbauen.

Hall, der über einen polnischen Hintergrund verfügt, gab vor wenigen Tagen im Ligaspiel gegen Chicago Fire sein Debüt – und avanciert seitdem mit 15 Jahren, sechs Monaten und sieben Tagen zum zweitjüngsten Spieler in der Geschichte der Major League Soccer.

Verwendete Quellen

Evening Standard