FC Bayern und Inter Mailand: Stillstand bei Yann Sommer

Yann Sommer will den FC Bayern eigentlich verlassen - Foto: / Getty Images

Der FC Bayern und Inter Mailand haben sich in den Ablöseverhandlungen wegen eines Transfers von Yann Sommer offenbar festgefahren. Die Verletzung von Manuel Neuer sorgt für eine Pattsituation.

Yann Sommer darf den FC Bayern unter den aktuellen Bedingungen nicht verlassen. Der Schweizer Torhüter soll sich zwar mit Inter Mailand bereits über eine Zusammenarbeit einig sein. Bei der Ablöse haben sich die beiden verhandelnden Klubs aber offenbar verhakt.

FC Bayern besteht bei Yann Sommer auf Ausstiegsklausel

Nach Informationen des italienischen Portals tuttomercatoweb.com haben sich die Bayern dazu entschieden, Sommer nicht unter der Ausstiegsklausel in Höhe von sechs Millionen Euro abzugeben. Das rührt vor allem damit, dass noch nicht klar ist, wie lange Manuel Neuer nach seiner schweren Beinverletzung noch ausfällt.

An diesem Punkt sind die Verhandlungen nun offenbar zum Stillstand gekommen. Inter will nämlich nicht mehr als vier Millionen Euro bezahlen und ist derzeit in Person von Giuseppe Marotta und Piero Ausilio drauf und dran, das perfekte Sommer-Ergebnis zu erzielen.