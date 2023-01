FC Bayern und Kai Havertz – warum der FC Chelsea keine Freigabe erteilt

Kai Havertz bleibt erst mal beim FC Chelsea - Foto: / Getty Images

Der FC Bayern ist in den vergangenen Tagen wieder zuhauf mit Kai Havertz in Verbindung gebracht worden. Für den FC Chelsea ist ein Verkauf aber so oder so kein Thema.

Kai Havertz ist mal wieder ein Thema beim FC Bayern. Obwohl es in den vergangenen Tagen vielerorts Gerüchte über ein aufgeflammtes Münchner Interesse an dem 23-Jährigen gibt, dürfte es in der Regel nicht zu einem Wechsel an die Säbener Straße kommen. Wie der Journalist Ben Jacobs berichtet, ist an den aktuellen Gerüchten nicht viel dran. Die Bayern sondieren grundsätzlich zwar immer den Markt, heißt es. Chelsea hoffe aber darauf, dass Havertz in der zweiten Saisonhälfte und darüber hinaus zu einem echten Schlüsselspieler wird. Die Londoner Planer seien sich obendrein bewusst, dass Havertz bei einem Verkauf – egal ob im Januar oder im kommenden Sommer – einen großen Verlust schreiben würde. Zur Erinnerung: Chelsea hatte den gebürtigen Aachener 2020 für die Sockelablöse von 80 Millionen Euro verpflichtet.