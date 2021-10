FC Bayern : FC Bayern und ManCity im Transferduell um Frenkie de Jong?

Denkt der FC Barcelona über den Verkauf von Frenkie de Jong nach? Einen Abnehmer würden die Azulgrana wohl schnell finden. Der FC Bayern und Manchester City finden Gefallen an dem Mittelfeldspieler.

Frenkie de Jong hat offenbar mächtig Eindruck beim FC Bayern und Manchester City geschunden. Wie das italienische Portal CalcioMercato.com berichtet, beobachten die beiden Schwergewichte den Niederländer und sind beeindruckt von dem, was der 24-Jährige leistet.

In seiner zweiten Saison und unter Anleitung seines Landsmanns Ronald Koeman hat de Jong einen großen Schritt nach vorne gemacht. In der Mittelfeldzentrale des FC Barcelona ist der Nationalspieler inzwischen fester Bestandteil und stand bei allen Pflichtspielen, sofern im Aufgebot, in der Startformation.