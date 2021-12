FC Bayern : FC Bayern und Milan umgarnen Warren Bondo aus Frankreich

Die Bundesligisten haben sich in den letzten Jahren schon x-mal als frankophil erwiesen. Der FC Bayern hat das nächste Talent aus dem Nachbarland im Blick.

Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou, Benjamin Pavard, Bouna Sarr, Corentin Tolisso, Michael Cuisance, Kingsley Coman – stolze acht Spieler mit französischer Abstammung führt der FC Bayern in seinem Profikader. Warren Bondo könnte der nächste sein.

Nach Informationen von Le10sport.com interessieren sich die Münchner für das Mittelfeldtalent des französischen Zweitligisten AS Nancy. Bondo war dort an den ersten Spieltagen dieser Saison gesetzt, stand in den vergangenen Wochen aber häufig nicht mehr im Kader. Der AC Mailand und Stade Rennes sollen ebenfalls interessiert sein.