FC Bayern : FC Bayern und Real Madrid aufgepasst: Florian Wirtz wird richtig teuer

In der Bundesliga gehört Florian Wirtz nicht erst seit dieser Saison zu den Shootingstars. Mit seinen reifen Auftritten und sechs Toren sowie fünf Vorlagen in acht Pflichtspielen für Bayer Leverkusen lässt er Experten auf der ganzen Welt verrückt werden.

Wollen Klubs, die den erst 18-Jährigen schon jetzt in Heerscharen umwerben, einen Transfer anstreben, wird es offenbar ziemlich kostspielig. Laut AS liegt der Startpreis in den Verhandlungen bei 100 Millionen Euro. Dreistellig will sich Bayer Leverkusen also offenbar in jedem Fall bezahlen lassen, sollte Wirtz den Klub irgendwann einmal verlassen.