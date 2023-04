FC Bayern und Real Madrid behalten Julian Alvarez im Blick

Der FC Bayern und Real Madrid beobachten die Situation von Julian Alvarez. Darüber berichtet zumindest der Transferreporter Ekrem Konur. Demnach ist Manchester City aber nicht daran interessiert, den 23-Jährigen zu verkaufen.

Warum auch? Alvarez ist der vermeintlich beste Sturm-Backup des Weltfußballs. Die Skyblues hatten deshalb erst vor wenigen Wochen die Zusammenarbeit mit dem Weltmeister vorzeitig bis 2028 verlängert – inklusive Gehaltserhöhung.

Am Ende ist es bei Alvarez vor allem eine persönliche Entscheidung. Dass er die nächsten Jahre nicht an Naturgewalt Erling Haaland vorbeikommen wird, sollte dem Argentinier bewusst sein. In seinem Alter dauerhaft auf der Bank zu schmoren und nur in "unwichtigen" Spiele zum Einsatz zu kommen, dürfte gleichzeitig nicht Alvarez' Anspruch sein.