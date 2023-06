FC Bayern: Verwirrung um Zukunft von Lucas Hernandez

Lucas Hernandez soll dem FC Bayern seinen Wechselwunsch übermittelt haben. Die Trennung scheint aber noch nicht vollends besiegelt zu sein. Die Verwirrung komplett macht, dass an anderer Stelle sogar schon von einer Einigung mit einem anderen Klub berichtet wird.

Der Bezahlsender Sky hatte am Dienstag berichtet, dass Lucas Hernandez während eines Meetings die Bosse des FC Bayern darüber in Kenntnis setzte, in diesem Sommer einen Vereinswechsel vornehmen zu wollen.

Laut Bild hat Hernandez beim Management bisher lediglich seine Tendenz zu einem Abgang deponiert, final vorgetragen ist demnach der Wunsch nach Veränderung allerdings noch nicht. An diesem Mittwoch stehe ein weiterer Austausch an, in dem von Vereinsseite offenbar noch mal die Möglichkeit besteht, Hernandez' Tendenz zu kippen.

Sollte das nicht gelingen, ist ein Verkauf des Weltmeisters von 2018 aufgrund des nur noch bis 2024 datierten Vertrags unausweichlich. Aber eine letzte Chance hierfür gibt es ja noch. Ob die Bayern-Bosse es hinbekommen, Hernandez doch noch von einer Verlängerung überzeugen zu können, darf zumindest bezweifelt werden.