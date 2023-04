FC Bayern vollzieht wohl Kehrtwende bei Mathys Tel

Der FC Bayern setzt für die Zukunft große Stücke auf Mathys Tel. In der Gegenwart kommt dem Supertalent aber nicht die nötige Spielzeit zugute. Eine Ausleihe ist zumindest nicht mehr ausgeschlossen.

In 21 Pflichtspielen dieser Saison kommt das Sturmtalent auf immerhin fünf Tore, aber nur 489 Einsatzminuten. Zu wenig für einen Hochbegabten wie Tel, der dringend Spielzeit benötigt. Nach Informationen des kicker denken die Bayern inzwischen immerhin über ein Leihgeschäft nach.

Mathys Tel kann aufgrund eines Muskelfaserrisses im linken Adduktorenbereich längere Zeit nicht für den FC Bayern spielen. Doch auch wenn er fit gewesen wäre, hätten sich seine Spielanteile wohl arg in Grenzen gehalten.

"Als Fußballer hofft man, regelmäßig spielen zu können", sagte Tel einmal in einem Interview. "Aber ich bin noch jung, ich gebe mich mit dem zufrieden, was man mir gibt. Ich bin nicht hier, um zu meckern. Ich nehme das, was ich bekomme, und versuche, mich zu verbessern."

In Fachkreisen wird Tel eine schillernde Zukunft prophezeit. Vor Kurzem wurde er neben acht weiteren talentierten Spielern mit dem NXGN-Award des Onlineportals Goal.com ausgezeichnet, der eigentlich nur dem größten Teenager-Talent des Weltfußballs gebührt, in diesem Jahr aber ohne Reihenfolge auf mehrere Schultern verteilt wurde.

