FC Bayern aufgepasst! Harry Kane genießt bei PSG plötzlich "höchste Priorität"

Der FC Bayern ist gerade erst zum zweiten Mal mit einem Angebot für Harry Kane (29) gescheitert. Als wäre dies nicht schon niederschmetternd genug, taucht auf einmal ein neuer Konkurrent am Horizont auf. Sollte dieser Verein ernst machen, müsste der Bundesligavertreter wohl seine Waffen strecken.

In den letzten Wochen hat sich Kane angeblich bereits mit dem FC Bayern über einen Wechsel an die Isar geeinigt. Der Engländer gilt als einer der besten Stürmer seiner Generation, hat bislang aber noch keinen Titel auf Vereinsebene gewonnen.

Aus diesem Grund will der Angreifer seinen derzeitigen Arbeitgeber, Tottenham Hotspur, verlassen und nach München ziehen. Dort häufte der FC Bayern in der Vergangenheit schließlich mehr als genug Silberware an.

Dies lässt sich – zumindest auf nationaler Ebene – indes auch über Paris Saint-Germain sagen. Der Hauptstadtklub droht im Sommer allerdings Aushängeschild Kylian Mbappe (24) zu verlieren. Um den Abgang zu kompensieren, will der Nobelklub laut dem Online-Portal PSG Community Harry Kane verpflichten. Dieser Transfer habe für den neuen Coach, Luis Enrique (53), "höchste Priorität".