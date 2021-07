FC Bayern : FC Bayern wieder mit Interesse an Timo Werner?

Der FC Chelsea sucht für die neue Saison nach einem absoluten Topangreifer. Diesen sehen die Verantwortlichen in Timo Werner offenbar nicht. Für den FC Bayern könnte sich die Chance auf einen Transfer ergeben.

Als noch nicht geklärt war, welchem Verein sich Timo Werner nach dem Ziehen seiner Ausstiegsklausel anschließen wird, geisterte wieder und wieder der FC Bayern als potenzieller neuer Arbeitgeber des deutschen Nationalspielers durch die Gerüchteküche. Das Thema erhält nun neuen Nährboden.

Wie das englische Portal Football Insider berichtet, signalisieren die Bayern "konkretes Interesse" daran, Werner zurück in die Bundesliga zu holen. Trainer Julian Nagelsmann sei ein großer Bewunderer Werners – beide kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Schaffenszeit bei RB Leipzig.

Chelsea soll bereit sein, Werner nach nur einem Jahr schon wieder abzugeben. Das dürfte mitunter an seiner allenfalls soliden Debütsaison an der Stamford Bridge liegen. Bei der Europameisterschaft konnte Werner ebenfalls nicht von sich reden machen.

Außerdem sollte in die Chelsea-Entscheidungsfindung mit einfließen, dass der Champions-League-Sieger noch in diesem Sommer einen absoluten Topstürmer unter Vertrag nehmen möchte. Romelu Lukaku (28, Inter Mailand), Harry Kane (27, Tottenham Hotspur) und Erling Haaland (21, Borussia Dortmund) werden seit Wochen mit einem Chelsea-Wechsel in Verbindung gebracht.