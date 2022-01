FC Bayern : FC Bayern will Alexander Nübel im Sommer zurückholen – Spurs locken

Neuer wird an seinem Credo, immer spielen zu wollen, definitiv nichts ändern – und Nübel hat natürlich Gefallen an seinem Stammplatz inklusive regelmäßiger Einsatzzeiten in Monaco gefunden. "Ich bin in ständigem Austausch mit Bayern München. Ich weiß, wie die sportliche Führung dort denkt und plant", erläutert Nübel-Berater Stefan Backs.

Fakt ist, dass der ehemalige Schalker Torhüter in dieser Phase seiner Karriere regelmäßige Spielpraxis braucht. Laut kicker heißt es in England, dass Tottenham Hotspur an einer Zusammenarbeit mit Nübel interessiert ist, der im September 26 Jahre alt wird.

Ein Wechsel in den Norden Londons ist aber nach erstem Ermessen mehr als unwahrscheinlich. Immerhin würde Nübel dort nach der Vertragsverlängerung mit Hugo Lloris bis 2024 dasselbe Schicksal ereilen wie in München.