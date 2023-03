FC Bayern will Dusan Vlahovic – und versucht, Preis mit Serge Gnabry zu drücken

Der FC Bayern fahndet nach Lösungen für den zentralen Angriff. Dusan Vlahovic ist ein Name, mit dem sich die Münchner mitunter konkret beschäftigen sollen. Den FCB-Entscheidern missfällt allerdings die Ablöseforderung von Juventus Turin. Das Problem könnte mit Serge Gnabry gelöst werden.

Einer der Namen, die sich hartnäckig halten, ist Dusan Vlahovic. Der ist in Italien Teil eines spektakulären Gerüchts. Nach Informationen des Portals Calciomercato.it sind die Bayern zwar an dem 23-Jährigen interessiert. Die aktuelle Forderung von Juventus Turin, die zwischen 80 und 90 Millionen Euro liegen soll, ist dem deutschen Rekordmeister aber zu hoch.

Vakanz herrscht nach wie vor auf der Neuner-Position. Dort wollen die Münchner in diesem Sommer wieder einen Stürmer von echtem Weltformat installieren und so mit einem Jahr Verspätung den Nachfolger für Robert Lewandowski präsentieren.

"Ich glaube, es ist einer der besten Kader Europas. Ich freue mich darauf, mit diesem Kader zusammenzuarbeiten", sagte Thomas Tuchel am vorigen Wochenende, als er als neuer Trainer des FC Bayern vorgestellt wurde. In den kommenden Wochen wird er sich ein personelles Bild machen und Verbesserungsmöglichkeiten vorschlagen.

Ein Griff in die Trickkiste könnte das Vorhaben etwas erleichtern. Demnach haben die Münchner Planer im Sinn, Serge Gnabry in den Vlahovic-Deal einzubinden und so die Turiner Forderung zu drücken. Auf eine Summe zwischen 50 und 60 Millionen Euro würden die Verantwortlichen Gnabrys Wert schätzen.

FC Bayern unzufrieden mit Serge Gnabry

Gnabry war in den vergangenen Wochen aufgrund seiner wenig zufriedenstellenden Leistungen wieder und wieder als Verkaufskandidat gehandelt worden. Im Rahmen der Vertragsverlängerung im vorigen Sommer war Gnabry zu den absoluten Topverdienern an der Säbener Straße aufgestiegen.

Eine Rechtfertigung dieses krassen Gehaltsanstiegs ließ der 27-Jährige bisher nur in Ausnahmefällen folgen – viel zu schwankend sind seine Auftritte in dieser Saison. Die Münchner Flügelzange bestehend aus Gnabry und Leroy Sane könnte in diesem Sommer getrennt werden. Vielleicht für einen Vlahovic-Transfer.

Verwendete Quellen: Calciomercato.it