FC Bayern will Gabriel Vidovic verleihen – zahlreiche Optionen

Gabriel Vidovic dürfte ab der kommenden Saison nicht mehr das Trikot des FC Bayern tragen – zumindest vorübergehend. Die Planer an der Säbener Straße sehen laut kicker für den 18-Jährige eine Ausleihe vor, vermutlich über zwei Jahre.

Konkrete Interessenten sind nicht bekannt, mehrere Klubs aus dem In- und Ausland sollen aber bereits vorstellig geworden sein. Vidovic kann in der Offensive universell eingesetzt werden und stellt sein Talent vorwiegend in der der Regionalliga-Mannschaft unter Beweis.