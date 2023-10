FC Bayern will im Januar Kalvin Phillips verpflichten – Transferduell mit Topklub

Im allerletzten Moment ist der Transfer von Joao Palhinha doch noch geplatzt. Der defensive Mittelfeldspieler war am Deadline Day bereits beim FC Bayern, absolvierte sogar schon Teile des Medizinchecks. Der avisierte Transfer scheiterte allerdings am Veto des FC Fulham .

Kalvin Phillips bei Manchester City außen vor – Pep Guardiola erläutert

Phillips kam 2022 für immerhin 49 Millionen Euro von Leeds in den himmelblauen Bezirk Manchesters, hatte bisher allerdings große Probleme, sich zurecht zu finden. Auch in der laufenden Saison kommt er in den vielen Wettbewerben, in denen die englischen Klubs traditionell unterwegs sind, nur auf fünf Einsätze mit 167 Minuten Spielzeit.

"Marcelo (Bielsa; Anm. d. Red.) hat Kalvin das Beste gegeben, was er in seiner Karriere erreicht hat. Ich hätte gerne mit Kalvin das gemacht, was Marcelo mit ihm gemacht hat", so Guardiola vor wenigen Tagen über Phillips. "Wir haben unsere eigene Spielweise, und er tut sich manchmal in einigen Dingen schwer, während die vorherige Spielweise perfekt für ihn war."

Verwendete Quellen

Ekrem Konur