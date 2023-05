FC Bayern will mit Alexander Nübel Kasse machen - bleibt Yann Sommer?

Alexander Nübel steht derzeit beim AS Monaco zwischen den Pfosten - Foto: / Getty Images

Alexander Nübel (26) ist aktuell an den AS Monaco verlieren. Im Juli greift sein Anschlussvertrag beim FC Bayern. Der Rekordmeister plant aber angeblich ohne den Keeper und will ihn zu Geld machen.

Aktuelles Video über den FC Bayern

2020 sicherte sich der FC Bayern die Dienste von Alexander Nübel. Der hochtalentierte Keeper kam ablösefrei vom FC Schalke an die Säbener Straße, spielte aber hinter Manuel Neuer keine Rolle. Der deutsche Nationalkeeper war nicht bereit, dem Neuzugang Spielanteile abzugeben. Um Spielpraxis auf hohem Niveau zu halten, wechselte Alexander Nübel 2021 auf Leihbasis in die Ligue 1, unterschrieb beim AS Monaco für zwei Jahre. Am 1. Juli greift sein Arbeitspapier beim FC Bayern, das noch bis 2025 Gültigkeit besitzt. Sich erneut hinter Manuel Neuer auf die Ersatzbank zu setzen, kommt für den Keeper und seinen Berater nicht infrage, zumal mit Yann Sommer (34, Vertrag bis 2025) ein weiterer hochkarätiger Torhüter bei den Bayern unter Vertrag steht.

Yann Sommer wechselte im Januar von Borussia Mönchengladbach an die Säbener Straße - Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com