FC Bayern will schnellstmöglich mit Alphonso Davies verlängern

Nicht mal eine Woche liegt es zurück, dass der FC Bayern den auslaufenden Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting für ein Jahr verlängert hat. Aufgrund der Altersgrenze in den Verhandlungen war kein langfristiges Engagement mehr drin, was bei anderen Personalien nicht der Fall ist.

Laut der Sport Bild war vor Kurzem der Berater von Alphonso Davies zu Gast an der Säbener Straße. Der Linksverteidiger ist zwar noch bis 2025 an den Abonnementmeister gebunden, soll aber so bald wie möglich seinen Vertrag ausweiten. Beide Seiten seien hier optimistisch gestimmt.

Davies war vor vier Jahren aus seiner Heimat Kanada und damit der nordamerikanischen Major League Soccer zu den Bayern gekommen. Sein damaliger Klub Vancouver erhielt 14 Millionen Euro Ablöse, was sich im Nachhinein als absolutes Schnäppchen erwies.