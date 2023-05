FC Bayern will sich Rechte an australischem Supertalent sichern

Nestory Irankunda befindet sich im Fokus des FC Bayern. Nach Angaben der Sport Bild haben Münchner Scouts großen Gefallen an dem 17-Jährigen gefunden, der in Australien durchaus für Furore sorgt.

Trotz seines jungen Alters kommt Irankunda bereits auf 32 Profispiele mit zehn Torbeteiligungen für Adelaide United. Der junge Rechtsfuß ist flexibel einsetzbar, kann beide offensive Flügel bespielen, fühlt sich auf der rechten Seite aber am wohlsten.

Die Bayern wollen sich die Transferrechte sichern, heißt es. Sollte sich Irankunda weiterhin so rasant entwickeln, könnte ihn der deutsche Rekordmeister also früher oder später in den eigenen Campus holen.

In der letzten Länderspielperiode war Irankunda erstmals für die australische Nationalmannschaft nominiert worden, blieb in den beiden Testspielen gegen Ecuador allerdings ohne Einsatz. In der U17 ist seine Quote mit acht Toren in nur drei Spielen umso imposanter.

Verwendete Quellen

Sport Bild