FC Bayern winkt bei PSG-Wechsel von Julian Nagelsmann hohe Millionensumme

Paris Saint-Germain könnte dem FC Bayern demnächst einen Millionenbetrag überweisen – und das nicht mal wegen eines Spielers, sondern für Ex-Trainer Julian Nagelsmann. Christophe Galtier soll bereits über sein Aus an der Seine informiert worden sein.

Laut Angaben der Münchner tz liegt die Ablöseforderung des deutschen Rekordmeisters zwischen acht und zehn Millionen Euro. Das wäre noch nicht alles. Zusätzlich würden die Bayern das Nagelsmann noch zustehende Gehalt von etwa acht Millionen Euro jährlich einsparen.

Was in den letzten Tagen als abenteuerliche Spekulation gebrandmarkt wurde, scheint sich noch in dieser Woche zu konkretisieren. Der L'Equipe zufolge wird Nagelsmann noch am Mittwoch zu einem weiteren Austausch in Paris erwartet.