FC Bayern wohl aus dem Rennen: Declan Rice mit Arsenal einig

Der FC Bayern will sich unbedingt mit Declan Rice verstärken, der Wunschspieler von Thomas Tuchel ist. Scheinbar hat der Bundesliga-Meister gegenüber dem FC Arsenal aber das Nachsehen.

Declan Rice ist sich offenbar grundsätzliche darüber im Klaren, für welchen Klub er ab der kommenden Saison spielen möchte. Dem Portal Football Insider zufolge hat der 24-Jährige dem FC Arsenal sein "Ja"-Wort gegeben.

Ein Verbleib in London sei aber noch nicht zu 100 Prozent sicher und könne noch von einem anderen Klub zunichte gemacht werden. Sollten Arsenal und West Ham United die Konditionen eines Wechsel ausverhandelt haben, ist der Deal allerdings beschlossene Sache.

In dieser Sache müssen sich die involvierten Parteien noch annähern. West Ham soll weiterhin eine Ablöse in Höhe von 115 Millionen Euro fordern, die Gunners bieten angeblich zwischen 95 und 100 Millionen. Die finanzielle Divergenz ist also ein Faktor, der bei Willen der Verhandlungspartner schnell geklärt werden sollte.