FC Bayern? Chelsea? Juventus Turin spricht Machtwort bei Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic wird dieser Tage mal wieder in der Gerüchteküche gehandelt, der FC Bayern soll sich unter anderem in Stellung bringen. Für Juventus Turin ist ein Verkauf allerdings kein Thema.

Juventus Turin blamierte sich am Montag mit 1:4 in Empoli. Im Rahmen der Partie war Manager Francesco Calvo mit einigen Spekulationen konfrontiert worden, mitunter die um Dusan Vlahovic.

Dem FC Bayern, Atletico Madrid und dem FC Chelsea war in den vergangenen Tagen deshalb von verschiedenen Seiten konkretes Interesse nachgesagt worden. Von Blues-Seite wurde sogar über ein erstes Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro berichtet.

Calvo und Co. legen also schon mal ihr Veto ein. Ob Vlahovic das alles genauso sieht? Immerhin spielt Juventus nach aktuellem Stand in der nächsten Saison keine Champions League. Das Berufungsgericht des italienischen Verbandes FIGC gab vor der Partie in Empoli bekannt, dass der Alten Dame aufgrund von Bilanzfälschung zehn Punkte abgezogen werden.

