Fehlende Spielerlaubnis : Alphonso Davies wäre 2017 fast in der Premier League gelandet

Der FC Bayern wird heute von vielen europäischen Klubs für die Verpflichtung von Alphonso Davies beneidet. Wenn die britischen Behörden vor vier Jahren mitgespielt hätten, würde der 21-Jährige jetzt womöglich aber immer noch in Weiß-Schwarz statt Rot gekleidet sein.

Im Jahr 2017 stand der Premier League-Verein Swansea City kurz davor, Davies in das Liberty Stadium zu holen. Der Berater des Spielers, Dave Baldwin, hat das Talent seines Klienten richtig eingeschätzt und wollte ihn so schnell wie möglich von der MLS in eine der europäischen Topligen befördern.

Als es ernster zwischen Davies und den Schwänen wurde, funkte allerdings die britische Regierung dazwischen und verweigerte dem Außenverteidiger die Arbeitserlaubnis. Kanadas zu schlechtes FIFA-Ranking und das als zu niedrig eingestufte Gehalt des Fußballers waren in den Augen der Behörden plausible Gründe für die Verweigerung der Papiere.