FC Bayern : Folgt Serge Gnabry Alaba zu Real Madrid? Nagelsmann will ihn "gerne behalten"

"Serge hat sportlich hier alles, was er braucht und einen Trainer, der große Stücke auf ihn hält", sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters am Freitag im Pressegespräch. Beim Thema Vertragsverlängerung sei er "sehr zuversichtlich".

Gnabrys Arbeitspapier endet am 30. Juni 2023. Laut SPORT BILD steht ein möglicher Wechsel nach Spanien im Raum. Bei seinem ehemaligen Mannschaftskollegen David Alaba, der im vergangenen Sommer ablösefrei zu Real Madrid wechselte, soll sich der Flügelstürmer bereits nach dem Rekord-Champions-League-Sieger erkundigt haben.

Unter Nagelsmann ist Gnabry eine feste Größe, der " herausragend gute Spiele" absolviert habe. Letztendlich liege es aber an Verein und Spieler, die in Verhandlungen über einen neuen Vertrag übereinkommen müssten, so Nagelsmann. Die Meinung des Trainers ist indes klar: "Ich würde ihn gerne behalten."