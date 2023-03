Franck Ribery rät den Bayern zum Kauf von Victor Osimhen

Victor Osimhen trifft für den SSC Neapel wie am Fließband - Foto: / Getty Images

Victor Osimhen schießt in der Serie A derzeit alles kurz und klein. Franck Ribery ist begeistert von dem Mittelstürmer und legt dem FC Bayern eine Verpflichtung ans Herz.

Der Ex-Bayern-Star antwortete im Interview mit der italienischen Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport auf die Frage, welchen Spieler er dem deutschen Rekordmeister empfehlen würde: "Victor Osimhen."

Osimhen, der einst beim VfL Wolfsburg seinen Durchbruch in der Bundesliga nicht schaffte, steht seit 2020 beim SSC Neapel unter Vertrag. Mit 23 Toren nach 28 Spielen ist er der beste Torjäger der Partenopei in der laufenden Saison. Mit 19 Toren führt er die Torschützenliste der Serie A an.

Auch dank der Treffer des nigerianischen Nationalstürmers träumen die Napol-Fans vom ersten Titel seit den Zeiten von Diego Maradona (†60). Die Süditaliener haben nach 26 Spieltagen 18 Zähler Vorsprung auf Verfolger Inter Mailand.