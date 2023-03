Franck Ribery sicher: Randal Kolo Muani ist einer für den FC Bayern

Franck Ribery plädiert dafür, dass sich der FC Bayern in diesem Sommer um die Verpflichtung von Randal Kolo Muani bemüht. "Er ist jung und hat Potenzial – von daher ist die Antwort eigentlich klar! Der FC Bayern hat schon immer junge Spieler mit großem Potenzial verpflichtet. Aber fragen Sie dazu besser Brazzo", schmunzelt Ribery in der Mittwochsausgabe der Sport Bild.

Kolo Muani ist in überragender Form, erst im vorigen Sommer zu Eintracht Frankfurt gewechselt und steht längst bei den Topklubs unter Beobachtung. In 33 Pflichtspielen kommt er auf 16 Tore und 14 Vorlagen, besser sind im europäischen Vergleich nicht viele.

Aufgrund seines Senkrechtstarts in der Bundesliga war es die logische Konsequenz, dass Kolo Muani mit Frankreich zur Weltmeisterschaft fährt. Was er dann auch getan hat. Dort kam der 24-Jährige in drei Spielen zum Einsatz, im Halbfinale traf er gegen Marokko, im fulminanten Endspiel gegen Argentinien hatte Kolo Muani den Mut, einen Elfmeter zu schießen – und zu verwandeln.