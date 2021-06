FC Bayern : Frankreich und FC Bayern bangen um Lucas Hernandez

Wie der monegassische Radiosender RMC Sport berichtet, klagte Bayerns Verteidiger Lucas Hernandez über Probleme im Knie, musste daher vorzeitig ausgewechselt werden. Genauere medizinische Untersuchung im Laufe des Donnerstags sollen Klarheit über das Ausmaß der Verletzung bringen.

Frankreich startet am 15. Juni in die EM 2021, Gegner in München ist die deutsche Nationalmannschaft, die am Mittwochabend bei ihrer Generalprobe nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Dänemark hinauskam.

Beim 3:0 über Wales erzielten Kylian Mbappe (34.) von Paris Saint-Germain und die beiden Barça-Profis Antoine Griezmann (47.) und Ousmane Dembele (79.) die Tore. Rückkehrer Karim Benzema traf nicht, er scheiterte per Strafstoß.