Freie Bahn für den FC Bayern bei Eric Dier?

Tottenham Hotspur und Eric Dier werden sich spätestens im kommenden Sommer aller Wahrscheinlichkeit nach trennen. Laut dem Portal Football Insider will der 29-Jährige die Spurs nach dieser Saison lieber als Free Agent verlassen als im Januar zu wechseln.

Der Austausch über eine mögliche Verlängerung der auslaufenden Zusammenarbeit wird derweil als gescheitert angesehen. Sollte das der Wahrheit entsprechen, wird es sich Tottenham nicht nehmen lassen, im Januar noch eine Ablöse mit Dier zu erzielen.

Und hier kommt der FC Bayern ins Spiel. Deutschlands Fußballrekordmeister hat dringenden Bedarf in der Innenverteidigung ausgemacht und wurde in der jüngeren Vergangenheit bereits mit Dier in Verbindung gebracht.