Nach Gerüchten um FC Bayern : Frenkie de Jong nach Barça-Siegtreffer: Das klingt nicht nach Abschied

"Ich fühle mich sehr gut. Jetzt, wo ich ein Tor schieße, sagen die Leute, dass ich gut spiele. Ich glaube, viele Leute sehen sich die Spiele nicht richtig an", sagte de Jong mit etwas Ärger in der Stimme. "Ich kann mich noch sehr verbessern, aber es ist auch keine Katastrophe. Es ist ein bisschen normal, ich kann mich noch sehr verbessern."

FC Bayern erkundigt sich nach Frenkie de Jong

Seine Mission im Camp Nou betrachtet de Jong also noch lange nicht als beendet an. Für geklärt darf man dagegen die in den letzten Wochen aufgekommenen Wechselgerüchte um den zentralen Mittelfeldspieler erachten. Speziell am Wochenende wurde es noch einmal spannend.

Nach einem Bericht der Marca soll der FC Bayern wegen de Jong Kontakt zu dessen Management aufgenommen haben. Der Plan sei, den Rechtsfuß noch im Januar an die Säbener Straße zu holen. Zu mehr als einer Kontaktaufnahme, sofern es diese überhaupt gab, wird es allerdings zunächst nicht kommen.