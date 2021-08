FC Bayern : "Frustrierter" Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Obwohl vonseiten des FC Bayern längst unzählige Machtwörter in der Causa Robert Lewandowski ausgesprochen wurden, poppen immer wieder Wechselgerüchte um den Superstar auf. In England wird nun erneut spekuliert.

Ende Mai hatte Robert Lewandowski bei Canal+ erläutert, bezüglich eines Wechsel aufgeschlossen zu sein. Er fühle sich zwar sehr gut beim FC Bayern, sei aber auch stets "neugierig, eine neue Sprache und neue Kultur kennenzulernen".

Wie das englische Sky Sports News berichtet, will sich Lewandowski einer neuen Herausforderung widmen. Demnach will der amtierende Weltfußballer noch vor seinem 35. Lebensjahr zu einem europäischen Spitzenklub wechseln. Lewandowski wird am kommenden Samstag 33 Jahre alt.

Der Vertrag des polnischen Fußball-Volkshelden an der Säbener Straße ist noch bis Ende Juni 2023 datiert. Die Bayern haben Lewandowski nach aktuellem Stand kein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt. Der Torgarant sei frustriert ob der zögerlichen Verkaufshaltung des FC Bayern.