Weg zum FC Bayern frei? Fulham findet Palhinha-Ersatz - Liverpool mischt mit im Transferpoker

Beim FC Bayern denkt man wohl ungern an den letzten Tag des Sommer-Transferfensters zurück. Neben einem geplatzten Transfer eines Innenverteidigers überstrahlt die gescheiterte Suche nach einem Sechser das Deadline-Day-Desaster beim deutschen Rekordmeister.

Mit Joao Palhinha hatte man sich bereits auf einen Wechsel geeinigt. Der zentrale Mittelfeldspieler weilte bereits an der Säbener Straße, absolvierte den Medizincheck und posierte im Trikot seines allem Anschein nach neuem Arbeitgeber. Am Ende scheiterte ein Transfer am Veto des FC Fulham, der keinen Ersatz gefunden hatte.

Brasilianer soll Fulhams Palhinha-Ersatz sein

Doch das Interesse der Münchener soll nicht abgerissen sein, sodass man im Winter einen erneuten Versuch wagen möchte. Dann könnte es tatsächlich mit einem Transfer klappen, denn wie der Journalist Bruno Andrade berichtet, haben die Engländer inzwischen einen Ersatz für Palhinha im Auge.