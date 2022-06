Bundesliga Sadio Mane: FC Bayern "der richtige Verein zur richtigen Zeit"

Die Münchener werden bis zu 41 Mio. Euro für ihren Königstransfer an den FC Liverpool überweisen. Über Manes Rolle im Bayern-Sturm wurde derweil schon medial diskutiert. Aufgrund seiner hohen Flexibilität könnte er sowohl im Zentrum als auch auf den Außenpositionen zum Einsatz kommen.

Viel wird wohl von der Frage abhängen, ob Robert Lewandowski in den nächsten Wochen noch abgegeben oder zum Verbleib gezwungen wird. Hasan Salihamidzic gab dazu noch einmal ein eindeutiges Statement ab. "Unsere Haltung ist in dieser Angelegenheit klar: Robert hat Vertrag bis zum Sommer 2023", erinnerte der 45-Jährige im Gespräch mit Sport Bild.

Ebenso hoffen die Verantwortlichen bei Serge Gnarby nach zähen Verhandlungen zu einer Einigung zu kommen. Somit wird Mane also weder Lewandowski noch Gnabry ersetzen. In Kombination mit den weiteren Offensiv-Stars um Leroy Sane, Thomas Müller und Kingsley Coman dürften die Bayern in der nächsten Saison eine der gefürchtetsten Angriffsreihen Europas stellen. Solange Trainer Julian Nagelsmann die Alphatiere und deren Egos zu managen weiß...