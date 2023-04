Geht es jetzt schnell? FC Bayern erwartet Preisnachlass bei Harry Kane

FC Bayern bleibt an Harry Kane dran - Foto: / Getty Images

Die für die Kaderplanung zuständigen Fachleute sind sich beim FC Bayern einig in der Stürmersuche, und doch uneins. Wer wird der neue Torgarant? Harry Kane soll zumindest nicht ganz so teuer wie gedacht werden.

Harry Kane (29) gilt nach wie vor als einer der Kandidaten des FC Bayern, die ab der kommenden Saison dauerhaft für Gefahr in den gegnerischen Strafräumen sorgen sollen. Im hintergründigen Bemühen um den Topspieler von Tottenham Hotspur gibt es für den deutschen Branchenführer nun eine gute und eine schlechte Nachricht.

Die gute: Laut dem Telegraph ist Kane nicht ganz so teuer wie bisher vermutet. Demnach würde sich der Vorstandsvorsitzende Daniel Levy, der als knallharter Verhandlungspartner gilt, Angebote von ausländischen Klubs in Höhe von 90 Millionen Euro anhören. Bisher war davon ausgegangen worden, dass die Bayern weitaus tiefer ins Portemonnaie greifen müssten.

Jetzt kommt die schlechte Nachricht: Der Meldung zufolge will Manchester United in Kürze ein Angebot für Kane abgeben und hat bereits die Verhandlungen mit Levy aufgenommen. Für den Interessenten aus der Premier League käme der Transfer aber wesentlich teurer – United muss für Kane angeblich knapp 125 Millionen Euro in ein Angebot packen.